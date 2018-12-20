В Минфине выступили за повышение ставки акциза на винные напитки

В ведомстве заявили, что нужно срочно принимать меры, чтобы дифференцировать производителей напитков.

В Минфине считают необходимым увеличивать ставку акциза на винные напитки, чтобы их производители не имели преимуществ на рынке перед производителями реального вина. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин в беседе с ТАСС.

— Как можно быстрее это надо делать — дифференцировать акцизы между игристыми винами и винными напитками, — сказал Трунин.

По его словам, винные напитки и вино, согласно законодательству, входят в одну категорию и облагаются по одной ставке акцизов. Производители вин говорят, что их производство намного дороже, но продают они его по тем же ценам, что и производители игристых вин, которые тратят намного меньше денег на производство, следовательно, винные напитки имеют преимущество на рынке.

Трунин выразил надежду на то, что повышение акциза на винные напитки может произойти уже в 2019 году. Он также отметил, что объём повышенной ставки в настоящее время только прорабатывается.

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