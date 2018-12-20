Путин объяснил, почему запретил уличные табло с курсами валют

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Путин объяснил, почему запретил уличные табло с курсами валют

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему подписал указ о запрете уличных табло с курсами валют. Он отметил, что это связано с борьбой с нелегальными обменниками.

— Реклама обменных курсов на обменниках связана только с одним — борьбой с нелегальными конторами по обмену денег, — добавил российский лидер.

Он добавил, что с помощью запрета на уличные табло можно навести порядок в сфере финансового оборота и преуспеть в борьбе с серыми конторами.

Ранее российский лидер заявил, что планы по дедолларизации экономики связаны исключительно с расчётами с хозяйствующими субъектами и никак не касаются граждан.

Все события большой ежегодной пресс-конференции российского лидера читайте в трансляции.

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