Сами виноваты. Путин высказался о проблеме допинга

Президент РФ Владимир Путин признал, что проблема допинга в России существовала, однако власти не имеют к ней никакого отношения. Речь об этом зашла в ходе большой пресс-конференции российского лидера.

— Сами виноваты в том, что тема возникла. Допинг-то был. Вот признавать того, чего не было, мы не должны, — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что для решения этого вопроса была проведена колоссальная работа, но до конца проблема пока не решена.

Все события 14-й большой ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, проходящей в Москве, читайте в трансляции Лайфа.