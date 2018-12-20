Сами виноваты. Путин высказался о проблеме допинга

Президент РФ Владимир Путин признал, что проблема допинга в России существовала, однако власти не имеют к ней никакого отношения. Речь об этом зашла в ходе большой пресс-конференции российского лидера.
— Сами виноваты в том, что тема возникла. Допинг-то был. Вот признавать того, чего не было, мы не должны, — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что для решения этого вопроса была проведена колоссальная работа, но до конца проблема пока не решена.
Все события 14-й большой ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, проходящей в Москве, читайте в трансляции Лайфа.
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