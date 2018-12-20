Путин назвал главные события 2018 года

Российский лидер Владимир Путин назвал два самых главных события уходящего года. Глава государства считает, что это чемпионат мира по футболу и выборы президента РФ.

— Это выборы президента. Это важно для всей страны. И чемпионат мира по футболу. Это тоже важно для всей страны и всего мира, — заявил глава государства.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин победил на выборах 2018 года, набрав 76,69% голосов.

Что касается домашнего мундиаля, то он проходил в этом году в России в 11 городах нашей страны. Сборная России дошла до четвертьфинала, однако главный тренер сборной Станислав Черчесов пообещал, что на ЧМ-2022 наша сборная выступит лучше.

Пресс-конференция лидера страны идёт уже почти четыре часа.