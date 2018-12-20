Путин: Наши лекарства не хуже импортных

Президент Владимир Путин считает, что отечественные лекарства не хуже импортных, однако наша страна не должна избавляться от препаратов зарубежного производства. Речь об этом зашла в ходе большой пресс-конференции российского лидера.

— Наши аналоги ничем не хуже импортных, но это не значит, что мы должны отказаться от импорта, — отметил Путин. — Нужно, чтобы врачи, которые назначают лекарства, больше думали о лечении пациентов, а не о сотрудничестве с производителями.

Президент добавил, что у России даже появился экспорт лекарственных препаратов.

— Мы производим 80 процентов жизненно необходимых лекарств. Это не дженерики, изначальные субстанции изготавливаются в России, — подчеркнул политик.

Все события 14-й большой ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, проходящей в Москве, читайте в трансляции Лайфа.