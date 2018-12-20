Суд на Урале приговорил офицера к 24 годам колонии строгого режима за убийства

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Суд на Урале приговорил офицера к 24 годам колонии строгого режима за убийства

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Фото: © Piexel

Мужчина был также признан виновным в кражах, разбоях, мошенничестве, хулиганствах и угонах авто.

Уральский окружной военный суд приговорил лейтенанта запаса Алексея Короткова к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, Коротков признан виновным в убийствах, кражах, разбоях, мошенничестве, хулиганствах и угонах авто. Сообщается, что, кроме лишения свободы, мужчина должен заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Офицер также лишён звания лейтенант запаса.

Уточняется, что мужчина до суда заключил соглашение о сотрудничестве. Он действовал в составе группы.

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