Путину понравилось предложение создать в России "министерство идей"

Президенту Владимиру Путину на пресс-конференции в четверг предложили создать в России "министерство идей". Главе государства инициатива понравилась, правда, по его словам, отчасти в кабинете уже есть такое ведомство — это Минэкономразвития.

— В принципе, оно и должно выполнять эту функцию, генерировать идеи развития, но готов обсудить и ваше предложение, — добавил он.

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