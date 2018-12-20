Путину понравилось предложение создать в России "министерство идей"

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Путину понравилось предложение создать в России "министерство идей"

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Президенту Владимиру Путину на пресс-конференции в четверг предложили создать в России "министерство идей". Главе государства инициатива понравилась, правда, по его словам, отчасти в кабинете уже есть такое ведомство — это Минэкономразвития.

— В принципе, оно и должно выполнять эту функцию, генерировать идеи развития, но готов обсудить и ваше предложение, — добавил он.

Все новости большой ежегодной пресс-конференции российского лидера читайте в трансляции.

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