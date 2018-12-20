Путин объяснил, зачем странам НАТО нужна "российская угроза"

Странам Североатлантического альянса нужна внешняя угроза для сплочения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

— Для того чтобы сплачивать вокруг себя страны, скажем, НАТО, нужна обязательно внешняя угроза. Иначе не обеспечить этого сплочения. Надо против кого-то сплачиваться. Ну, вот против России это хорошо, крупнейшая ядерная держава, — сказал президент.

Он также напомнил, что во многих странах, а особенно в Восточной Европе, процветает русофобия.

Все события 14-й большой ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, проходящей в Москве, читайте в трансляции Лайфа.