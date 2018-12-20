Путин: Россия не препятствует проходу судов в Керченском проливе

Россия не намерена препятствовать проходу судов в Керченском проливе, в том числе и военным кораблям. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции в четверг. Главное, на чём настаивает российская сторона, чтобы всё было по закону.

— Что касается военных судов, то нужно постоянно быть в контакте с нашими пограничниками, — пояснил российский лидер. — В условиях военного положения на Украине я с трудом себе представляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда, но нам бы хотелось всё нормализовать.

Последняя провокация Киева состоялась 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля украинских ВМС пересекли границу РФ. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны, а затем арестованы. После этого глава Незалежной Пётр Порошенко ввёл военное положение в нескольких областях своей страны.