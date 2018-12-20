Встанем и надолго. Москвичам обещают 10-балльные пробки 26 декабря

По данным Центра организации дорожного движения, дорожные заторы связаны с началом предновогодней активности.

Десятибалльные пробки ожидаются в Москве 26 декабря, в день проведения Общероссийской новогодней ёлки. Об этом сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Общероссийская ёлка пройдёт в этом году 26 декабря. В этот день на неё традиционно съезжаются победители олимпиад, отличники, воспитанники детских домов. Новогодний детский праздник в Кремле в остальные дни могут посетить все желающие.

— Нам важно совместно с ГИБДД обеспечить безопасность детей, чтобы они приехали и уехали на автобусах, — сказал он.

Основной пик загруженности на дорогах в столице ожидается 24–28 декабря. Количество автомобилей пойдёт на спад уже вечером 30 декабря. Пробки связаны с началом предновогодней активности.