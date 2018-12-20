Почти 4 часа и 68 вопросов. Завершилась большая пресс-конференция Путина

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Почти 4 часа и 68 вопросов. Завершилась большая пресс-конференция Путина

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Москве завершилась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она длилась 3 часа 44 минуты. За это время российский лидер успел ответить на 68 вопросов.

Глава государства после общения с журналистами поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом и пожелал всего хорошего.

Среди важных тем Владимир Путин прокомментировал ситуацию с автокефалией на Украине, отреагировал на антироссийские санкции и назвал главные события уходящего года.

Подробнее читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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