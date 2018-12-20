Владимир Волков вступил в должность мэра Ярославля

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Владимир Волков вступил в должность мэра Ярославля

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Фото: © VK/Владимир Волков

В четверг, 20 декабря, в Большом зале мэрии состоялась церемония инаугурации нового градоначальника.

Владимир Волков, ранее исполнявший обязанности мэра Ярославля, официально вошёл в должность мэра города. Об этом сообщает ТАСС.

— Я осознаю всю значимость и важность поставленных задач. Мы сможем обеспечить решение насущных проблем города, — сказал Волков.

Как отмечается, на церемонии присутствовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который поздравил Волкова со вступлением в должность.

Как ранее писал Лайф, 3 октября мэр Ярославля Слепцов подал в отставку.

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