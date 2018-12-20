Путин: Западные СМИ "не чирикают" о задержанных Украиной российских рыбаках

Президент России Владимир Путин указал на двойные стандарты западных СМИ, разбирая ситуацию с задержанными после провокации в Керченском проливе украинскими моряками. Отвечая на вопросы журналистов, российский лидер напомнил, что украинские власти ранее задержали рыболовецкое судно "Норд" с российским экипажем. Но эта ситуация почему-то выпала из поля зрения зарубежной прессы.

— Кстати говоря, вот рыбаков наших ведь захватили. Они не входили в пятикилометровую зону, их захватили в общем море. Тем не менее захватили, капитана до сих пор держат. И ваш канал Euronews об этом не чирикает — спокойно, как будто так и надо, — указал российский лидер.

Как уже сообщал Лайф, украинские пограничники в Азовском море задержали крымское судно "Норд" ещё в конце марта. В отношении капитана возбудили уголовное дело. Москва неоднократно призывала Киев отпустить задержанных граждан России, но сейчас в Незалежной всё ещё остаётся капитан судна.

Все события 14-й большой ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, состоявшейся в Москве, читайте в трансляции Лайфа.