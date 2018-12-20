Путин заявил, что госаппарат России проходит стадию "взросления"

По мнению лидера РФ, чиновники, которые порой допускают неосторожные высказывания, просто оказались не на своём месте.

Государственный аппарат России сейчас проходит стадию "взросления", из-за чего чиновники допускают неосторожные высказывания. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

— Невозможно закрыть всё и потом открыть коробочку — и там всё будет хорошо. Неслучайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Но мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить. Это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что среди чиновников есть такие, которые "оказались не на своём месте, просто неаккуратно высказываются". Это означает, что человек попросту не готов к такой должности, добавил президент.

— Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Но среди них тоже много порядочных и очень деятельных людей, — сказал он.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в Москве сегодня. Встреча главы государства с журналистами длилась почти четыре часа. За это время было задано более 60 вопросов от сотрудников региональных, федеральных и иностранных СМИ.

Подробности — в онлайн-трансляции Лайфа.