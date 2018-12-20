Путин прокомментировал идею объединения Сахалина и Приморья

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на идею о возможном объединении Сахалинской области и Приморья. Он отметил, что это внутреннее дело двух регионов.

— Если Сахалин и Приморский край захотят объединиться, ну пожалуйста: они должны провести соответствующие процедуры через парламенты или через референдум — как у вас в региональном законодательстве это предусмотрено, — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки уссурийского телеканала "Телемикс".

Лидер страны добавил, что Сахалин — это самодостаточный регион, средний доход населения повыше, чем в Приморье.

— Поэтому это внутреннее дело двух регионов, — подытожил он.

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко также отмечал, что подобные вопросы должны решаться жителями регионов на референдуме. В свою очередь, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко пояснял, что такой вопрос на повестке не стоит.