Путин: Цифры по обманутым дольщикам не бьются с реалиями

Российский лидер заявил, что власти не намерены закрывать глаза на масштаб этой проблемы. Пора перейти к цивилизованным способам жилищного строительства.

Президент России Владимир Путин был вынужден констатировать, что проблема обманутых дольщиков в нашей стране значительно острее, чем это отражается в официальных документах. Речь об этом зашла на большой пресс-конференции российского лидера в Москве.

Глава государства призвал навести порядок в этой отрасли и перейти наконец к цивилизованным способам жилищного строительства.

— Перед отраслью стоит задача строить 120 миллионов квадратных метров, но мы должны обязательно прекратить практику привлечения средств граждан с безответственным затем поведением с их расходованием, — заявил глава государства. — Не нужно закрывать глаза на масштаб этой проблемы. Даже цифры, которые сейчас показываются, они не бьются с реалиями.

Ранее в ноябре Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время найти окончательное решение проблемы обманутых дольщиков. По словам российского лидера, в стране действует свыше миллиона договоров о долевом строительстве на 3,4 триллиона рублей и не всегда данные средства эффективно используются застройщиками.

Кроме того, глава государства уже заявлял о необходимости ухода от схем долевого строительства.