Путин заявил, что обязательно посетит Чечню

Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно посетит Чеченскую Республику. Об этом глава государства сказал на большой пресс-конференции, когда журналист из Чечни напомнил лидеру страны, что в республике строится Дворец дзюдо имени Владимира Путина. Корреспондент ЧГТРК Хамзат Батукаев пригласил президента "заодно" с визитами в другие регионы заехать в Чечню.

— Заодно в Чечню нельзя приезжать, надо специально ехать. И я приеду обязательно, — отметил Владимир Путин.

На обещание президента уже отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что заявление лидера страны "наглядно характеризует" его отношение к памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, к Чеченской Республике и её народу.