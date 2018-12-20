Путин обещал разобраться в деле убийства мужа активистки дольщиков в Петербурге

Андреева пожаловалась главе государства, что преступление произошло в 2015 году, но "следствие топчется на месте".

Представительница "Областной Рязанской газеты" пожаловалась президенту на то, что из-за работы по защите интересов дольщиков в Петербурге был убит её муж. Алла Андреева обратилась к Путину на большой пресс-конференции в Москве.

По мнению журналистки, которая входит в число дольщиков жилого комплекса "Новая Каменка", убийство её супруга в 2015 году связано с её деятельностью по защите интересов дольщиков. Она пожаловалась президенту, что "следствие топчется на месте". Андреева заявила, что в Петербурге вводят в эксплуатацию недостроенные дома, а выступающих против этого травят.

— Я вам обещаю, что обязательно уделю этому внимание. Обязательно, даже не сомневайтесь! — заверил собеседницу Путин.

Президент также констатировал, что проблема обманутых дольщиков в России значительно острее, чем это отражается в официальных документах. Он призвал навести порядок в этой отрасли и перейти наконец к цивилизованным способам жилищного строительства.