Исполнил мечту. Путин дал интервью девочке, которая хочет стать журналистом

Российский лидер организовал для Регины визит на телеканал RT и сам ответил на несколько её вопросов.

Президент России Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, исполнив её мечту. Встреча главы государства с девочкой прошла после ежегодной большой пресс-конференции.

В начале декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев России и ознакомился с проектом "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник мероприятия мог выбрать конверт и исполнить желание ребёнка. Президент взял пять конвертов и пообещал воплотить мечты ребят в жизнь.

Среди них было желание Регины Парпиевой из Нижнего Новгорода. Девочка страдает рассеянным склерозом, поражающим зрительный нерв и спинной мозг. При этом она продолжает вести активный образ жизни и хочет стать социальным журналистом.

Путин организовал для Регины визит на телеканал RT и сам ответил на несколько вопросов будущей журналистки. Среди тем, которые затронули собеседники, трудности работы президента и желания на Новый год.

В конце беседы девочка отметила, что Путин является великим президентом и хорошим человеком, а также попросила обнять главу государства. В свою очередь, Путин подарил ей гаджеты и билеты на концерты.

Ранее российский лидер уже исполнил желание Вероники, которая хотела попасть на киностудию "Мосфильм". После экскурсии глава государства пообщался с девочкой по телефону и поздравил её с наступающим Новым годом.

Кроме того, среди конвертов на форуме добровольцев один был и от 14-летнего Артёма. Мальчик мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Спустя некоторое время Путин выпил чаю с Артёмом, его папой и братом, а также устроил полёт на президентском вертолёте над Северной столицей.