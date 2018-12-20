Пронзительные кадры. Слепая девочка руками "рассматривает" лицо президента

Регина Парпиева, несмотря на серьёзный диагноз, продолжает вести активный образ жизни и хочет стать социальным журналистом.

17-летняя Регина Парпиева, которая потеряла зрение из-за тяжёлой болезни, перед интервью с Владимиром Путиным попросила разрешения по-своему "увидеть" лицо президента. Как и все незрячие люди, девочка знакомится с собеседниками с помощью рук. Глава государства Регине не отказал. Кадры трогательной встречи участницы проекта "Мечтай со мной" с президентом России показал телеканал "Россия 24".

— Вы очень красивый, очень хороший, — заявила девочка после того, как исследовала черты лица политика с помощью пальцев.

Путин поблагодарил собеседницу за добрые слова и галантно поцеловал ей руку.

Как уже сообщал Лайф, в начале декабря президент посетил форум добровольцев России, где ознакомился с проектом "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник мероприятия мог выбрать конверт и исполнить желание ребёнка.

Среди них было желание Регины Парпиевой из Нижнего Новгорода. Девочка страдает рассеянным склерозом, поражающим зрительный нерв и спинной мозг. При этом она продолжает вести активный образ жизни и хочет стать социальным журналистом. Взять интервью у Владимира Путина было её самой главной мечтой. Что из этого вышло, Лайфу рассказала сама Регина.