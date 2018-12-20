Путин о загрязнении воды: Проблема есть, и она глобальная

Тем не менее власти стараются решать этот вопрос. Речь идёт как о переходе на новые технологии очистки, так и введениях штрафных санкций за сброс загрязнённых стоков.

Проблеме очистки воды необходимо уделить больше внимания. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках большой пресс-конференции. Один из журналистов доложил главе государства, что сейчас 30 процентов сбросов загрязняют окружающую среду, и попросил поспособствовать принятию регламента, который бы позволял контролировать качество трубопровода.

— Я согласен, такая проблема есть, и она глобальная, — признался глава государства. — И вопрос не только в трубах, но и в очистке сточных вод. Решение уже принято, в том числе оно касается перехода на новые технологии очистки, предусмотрены штрафные санкции за сброс загрязнённых стоков.

Кроме того, президент считает необходимым строить очистные заводы, которые будут заниматься очищением воды. Путин подчеркнул, что для этого требуются новейшие технологии.

Напомним, этим летом в России были названы регионы с самой грязной питьевой водой. Вологодская область возглавила антирейтинг, так как всего 45% населения обеспечены чистой питьевой водой. Всем санитарным требованиям отвечает вода из-под крана только в Москве, Санкт-Петербурге и Северной Осетии.