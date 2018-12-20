Колонна МЧС РФ доставила в Донбасс новогодние подарки

Грузовики привезли в том числе детские продуктовые наборы, медицинские принадлежности и лекарства.

Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарными грузами и новогодними подарками прибыла в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Автомобили 84-й колонны доставили в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи, — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что грузовики в том числе доставили детские продуктовые наборы, медицинские принадлежности и медикаменты. Отмечается, что последняя в уходящем году колонна с помощью прибыла на юго-восток Украины.

С 2014 года МЧС России доставило более 79 тысяч тонн гуманитарных грузов.