Плохая защита данных клиентов. Uber оштрафовали во Франции на €400 тысяч

В ноябре 2017 года компания допустила утечку и хакеры похитили данные 57 миллионов пользователей.

Компания Uber оштрафована во Франции на 400 тысяч евро за нарушение норм безопасности при хранении данных клиентов. Об этом сообщает France Presse.

Такое решение вынесла Национальная комиссия по вопросам информационных прав и свобод.

По мнению экспертов комиссии, принятие нужных и "элементарных" мер помогло бы предотвратить утечку данных, которая произошла в ноябре 2017 года, когда хакеры похитили сведения 57 миллионов пользователей.