Расписание пригородных электричек в Москве изменится на новогодние праздники

Напомним, что метро и Московское центральное кольцо будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января.

Во время новогодних праздников — с 29 декабря по 8 января — пригородные электрички в Москве будут курсировать по новому расписанию. Об изменениях сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК".

Согласно графику, 29 декабря электрички будут следовать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — субботы, а 8 января — воскресенья. При этом в период с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января продлено время движения некоторых пригородных поездов.

В ночь с 31 декабря на 1 января метро Москвы и МЦК будут работать. Также для удобства пассажиров назначили четыре дополнительные пригородные электрички. По два поезда будут курсировать на Павелецком, Курском и Белорусском направлении, на Ярославском — четыре, на Горьковском — пять.