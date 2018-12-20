Телеканал RT признали виновным в нарушении правил вещания Британии

Эксперты посчитали, что он нарушил принцип беспристрастности в семи новостных и информационных передачах.

Британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал Russia Today (RT) виновным в нарушении правил вещания в королевстве. О решении сообщили в пресс-службе Ofcom.

— Изучив эти программы и все имеющиеся свидетельства, включая письменные и устные обращения RT, мы пришли к выводу, что в следующих семи программах, показанных с 17 марта по 26 апреля 2018 года, были нарушены правила, касающиеся должной беспристрастности, — заявил медиарегулятор.

Речь идёт о двух новостных выпусках, трёх ток-шоу Crosstalk и двух передачах Sputnik. Ещё в трёх программах, которые проверяли эксперты Ofcom, нарушений найдено не было.

Регулятор оставил за телеканалом возможность обратиться к ним с протестом, после рассмотрения которого будет принято решение относительно применения санкций к RT.