"Хеви-метал — очень сложно". Путин рассказал, какую музыку любит слушать

Среди любимых композиторов Путин назвал Чайковского, Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.

Президент России Владимир Путин заявил, что предпочитает слушать классическую музыку, но не очень сложную. Об этом глава государства рассказал в интервью 17-летней Регине Парпиевой, которая мечтает стать журналистом.

— Хеви-метал для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато, хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции, — сказал Путин.

Президент рассказал, что любит и современную музыку, и популярную классическую, "но не сложную". Среди любимых композиторов Путин назвал Чайковского, Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.

В начале декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев России и ознакомился с проектом "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник мероприятия мог выбрать конверт и исполнить просьбу ребёнка. Президент взял пять конвертов и пообещал воплотить мечты ребят в жизнь.

Путин уже исполнил желание Вероники, которая хотела попасть на киностудию "Мосфильм", и Артёма, мечтавшего увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Сегодня, после большой пресс-конференции, глава государства дал интервью 17-летней Регине, будущей журналистке из Нижнего Новгорода.