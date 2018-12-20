Рэперы лидируют. "Одноклассники" опубликовали топ-10 музыкантов 2018 года

Больше всего пользователям соцсети понравились поп- и хип-хоп-песни в уходящем году.

Социальная сеть "Одноклассники" составила рейтинг новых исполнителей, которые набрали наибольшее количество прослушиваний в 2018 году. Об этом сообщает издание Super.

Лидером списка стал дуэт HammAli & Navai с песнями "Ноты" и "Пустите меня на танцпол". На второй строчке оказалась певица ANIVAR с песней "Украду". Что примечательно, в список вошли в основном поп-исполнители и рэперы.

В тройку лидеров попало украинское трио KAZKA с композицией "Плакала". Следом идут исполнительница Grivina и её песня "Я хочу".

Музыкант MATRANG, исполнивший "Медузу", занял пятую строчку рейтинга. Группа GAZIROVKA с хитами Black и Nirvana стала шестой по популярности.

На седьмой позиции расположились Лёша Свик и композиция "Малиновый свет". Последние три места заняли: MARUV и трек Drunk Groove, RASA с песней "Под фонарём" и CYGO, исполнивший Panda E.