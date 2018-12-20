Путин рассказал, какой подарок хочет на Новый год

Президент РФ Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой рассказал, какой подарок хотел бы получить на Новый год. Также лидер страны поделился, какое желание загадает в главную волшебную ночь страны.

— Моё желание простое — чтобы все желания исполнялись, — сказал глава государства.

Вопрос девочки о том, какой подарок он хотел бы получить, Владимир Путин назвал сложным. Он отметил, что лучшим бы презентом стал тот факт, чтобы в нашей стране не только преодолели трудности, но и создали условия для серьёзного развития России и поддержки граждан, которые в этом нуждаются.