На Урале полиция накрыла свинарник, где производили поддельный коньяк

Полицейские Свердловской области изъяли более 20 тысяч крепкого контрафактного алкоголя во время ликвидации крупного подпольного цеха, который был развёрнут на месте бывшей свинофермы. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.
По словам Горелых, представители ведомства изъяли 20 124 бутылки объёмом 0,5 литра под названиями "Талка", "Арабская", "Сибирский родник", "Кёнигсберг", "Лезгинка".
Кроме того, полицейские изъяли упаковочные материалы, конвейер, 94,6 тысячи пустой тары. Занимались производством 32 человека, в том числе 27 уроженцев стран ближнего зарубежья.
Поддельный алкоголь они продавали в небольших торговых точках и кафе в Тюменской и Свердловской областях. По факту оформлены протоколы об административном правонарушении по статье о "Незаконном осуществлении иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации", а также уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации".
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