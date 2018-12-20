На Урале полиция накрыла свинарник, где производили поддельный коньяк

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На Урале полиция накрыла свинарник, где производили поддельный коньяк

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Контрафактный алкоголь 32 "сотрудника предприятия" продавали в небольших торговых точках и кафе в Тюменской и Свердловской областях.

Полицейские Свердловской области изъяли более 20 тысяч крепкого контрафактного алкоголя во время ликвидации крупного подпольного цеха, который был развёрнут на месте бывшей свинофермы. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

<p>Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области / Валерий Горелых</p>

По словам Горелых, представители ведомства изъяли 20 124 бутылки объёмом 0,5 литра под названиями "Талка", "Арабская", "Сибирский родник", "Кёнигсберг", "Лезгинка".

<p>Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области / Валерий Горелых</p>

Кроме того, полицейские изъяли упаковочные материалы, конвейер, 94,6 тысячи пустой тары. Занимались производством 32 человека, в том числе 27 уроженцев стран ближнего зарубежья.

<p>Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области / Валерий Горелых</p>

Поддельный алкоголь они продавали в небольших торговых точках и кафе в Тюменской и Свердловской областях. По факту оформлены протоколы об административном правонарушении по статье о "Незаконном осуществлении иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации", а также уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации".

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