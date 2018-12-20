Премьер-министра Албании в парламенте закидали яйцами

Конфликт в правительстве страны произошёл из-за спора о массовых студенческих протестах.

Оппозиция забросала премьер-министра Албании и главу правящей Социалистической партии Эди Раму яйцами в ходе острых дебатов в парламенте, информирует издание Albanian Daily News.

— Пытаясь вести дискуссию с оппозицией, премьер заявил, что он лучше оставит депутатов говорить друг с другом, так как занят переговорами со студентами. Его заявление вызвало негодование, и депутат Демократической партии Эндри Хаса начал бросать в премьера яйцами, а затем сопротивляться охране, выставившей его из зала, — сообщило издание.

В связи с произошедшим заседание прервали.

В Тиране и крупных городах Албании в декабре проходят массовые протесты студентов. Правительство 6 декабря согласилось отменить сбор за проваленные экзамены, но студенты выдвинули ещё ряд требований, среди которых — уменьшение стоимости платного образования вдвое, поддержка государством научных исследований, улучшение материально-бытовых условий в учебных заведениях, увеличение расходов бюджета на образование. Тысячи студентов каждый день перекрывают центральные улицы около Министерства образования, премьер пытается вести с ними переговоры.

Лидер крупнейшей оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша ранее поддержал студентов и потребовал от руководства страны пересмотреть закон о высшем образовании, а также удвоить бюджетные расходы по этой статье. Но студенты дистанцируются от участия в деятельности партий, в том числе от предложения молодёжного крыла ДП помочь с протестами, и заявляют о своей неангажированности.