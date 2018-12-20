"Все умрут!" Робб Старк из "Игры престолов" предсказал мрачный финал

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"Все умрут!" Робб Старк из "Игры престолов" предсказал мрачный финал

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Ричард Мэдден признался, что рад гибели своего персонажа, поскольку теперь он не знает сценариев и может наслаждаться поворотами сюжета.

Робб Старк из "Игры престолов", которого убили ещё в третьем сезоне на "кровавой свадьбе", ожидает мрачной концовки фантастического сериала. Своими предположениями 32-летний актёр Ричард Мэдден поделился с The Hollywood Reporter.

— Я думаю, что в конце останутся три дракона, летающих туда-сюда, а все остальные умрут. Никто не выживет, и это вполне возможно! — считает он.

По словам Мэддена, которому неизвестна настоящая развязка саги, он сам ждёт не дождётся финала. Старк признался, что за годы съёмок стал фанатом "Игры престолов" и даже рад гибели своего персонажа: теперь он не знает сценариев эпизодов заранее и может наслаждаться поворотами сюжета.

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