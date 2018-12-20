Путин рассказал, для чего он участвует в больших пресс-конференциях

Российский лидер выразил надежду, что таким образом он донесёт свою позицию до миллионов людей.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что большие пресс-конференции помогут ему разъяснить широкой аудитории наиболее важные вопросы проводимой политики. Об этом он сообщил в интервью 17-летней Регине Парпиевой.

В начале месяца Путин посетил форум добровольцев РФ, где ему рассказали о проекте "Мечтай со мной", исполняющем желания тяжелобольных детей. В числе желаний оказалось письмо от Регины, мечтающей стать журналистом и взять интервью у интересного собеседника. Путин после пресс-конференции решил лично ответить на её вопросы.

— (Пресс-конференции) — это одна из важных сторон деятельности человека с такой работой, как у меня, потому что я надеюсь, что через представителей прессы получится донести до миллионов людей мою собственную позицию, позицию правительства по важнейшим вопросам развития РФ, — ответил Путин на вопрос, зачем он принимает участие в таких мероприятиях.

В ответ на вопрос о том, не устал ли он после почти четырёх часов диалога с представителями СМИ, Путин заявил, что общение с такими журналистами, как она, "даёт дополнительные силы для грядущей работы".

Беседа президента и юной журналистки касалась таких событий уходящего года, как выборы президента России и чемпионат мира по футболу, а также новейшей истории РФ, в частности непростых событий 1990-х — начала 2000-х годов.

Путин рассказал также, на чём, по его мнению, держится российское государство.

— Россия всегда держится на русском народе и на других народах, населяющих нашу страну. Это является основой страны, это государствообразующий фактор, — пояснил он.

Напомним, сегодня состоялась большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лайф вёл текстовую трансляцию.