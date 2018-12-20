В Раде депутаты подрались после голосования о переименовании УПЦ – видео

После потасовки членов двух противоборствующих партий председатель объявил перерыв.

В Верховной раде произошла драка между народными депутатами "Оппозиционного блока" и "Народного фронта". Видео с потасовкой опубликовало издание NewsOne.

Как отмечается, драка началась после голосования за законопроект, согласно которому УПЦ МП будет переименована с указанием на её принадлежность к России.

Несколько депутатов "Оппозиционного блока", среди которых Вадим Новинский и Нестор Шуфрич, подошли к трибуне парламента и потребовали объявить перерыв. После этого Шуфрич сорвал с трибуны плакат, наклеенный членами "Народного фронта".

Сразу после этого началась потасовка, в которой участвовали члены обеих фракций. Потасовка длилась недолго, потому что остальные депутаты растянули дерущихся. Председатель парламента Андрей Парубий объявил перерыв в срочном порядке, чтобы не дать конфликту усилиться.

В июне в Раде депутаты подрались из-за украинского режиссёра Олега Сенцова.