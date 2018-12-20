Эксперты оценили условия возврата Германии ценностей, вывезенных после войны

Собеседники Лайфа считают, что Берлину для начала нужно выплатить рыночную стоимость трофеев, поскольку они изымались в качестве репараций.

Германия захотела заполучить обратно находки Генриха Шлимана, Эберсвальдский клад и другие ценности, вывезенные в СССР после Второй мировой войны. Однако с притязаниями немцев на трофеи эксперты не согласны. Юрист Тимур Маршани сказал Лайфу, что ФРГ не имеет права ничего требовать у России.

— Германия не вправе требовать возврата ни культурных, ни исторических ценностей, ни предметов искусства, которые в период военных действий были получены Россией в качестве репараций. Поэтому если мы говорим о том, что культурные ценности могут быть возвращены Германии, то это только в знак доброй воли и возможности России проявить как правопреемнику СССР своё великодушие к побеждённой стороне с целью обмена культурными ценностями, которые в отношении германского государства могут быть предприняты нашей стороной как жест доброй воли, — подчеркнул он.

По словам Маршани, Германия до сих пор не выполнила часть требований по мирному договору. Речь идёт о выплате нанесённого оккупацией СССР материального ущерба, которая предполагалась соглашением. Собеседник Лайфа заявил о необходимости выполнить договорённости, достигнутые после Второй мировой. По его оценке, их пересмотр не сближает и не ведёт к конструктивному диалогу, а только разобщает страны и подрывает авторитет и доверие.

С мнением юриста согласился Армен Гаспарян — член Центрального совета Российского военно-исторического общества. Он считает, что Берлину для начала нужно выплатить рыночную стоимость трофейных культурных ценностей, поскольку они изымались за счёт репараций.

— Те самые репарации, которые получил Советский Союз, это лишь 10% от нанесённого стране ущерба. Там и человеческие жизни, и разрушенная промышленность и так далее и так далее. То есть, если сегодня немецкие власти начинают занимать позицию, что культурные ценности не должны быть в качестве репараций, окей, давайте это поддержим и скажем: тогда, друзья, по рыночной стоимости с учётом процентов, за эти годы накопившихся, инфляций вы выплачиваете остаток в полном объёме, — заявил Гаспарян.

По мнению собеседника Лайфа, до выполнения данных условий "все эти разговоры абсолютно беспредметны".

Ранее Германия призвала Россию вернуть ценности, вывезенные из страны после Второй мировой войны. В Посольстве ФРГ заявили, что воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть её истории и самобытности предметы искусства не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери.