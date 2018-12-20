Reuters: США перестанут наносить авиаудары по ИГИЛ в Сирии

Приказ американского лидера Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии в том числе означает, что Соединённые Штаты перестанут наносить авиаудары по ИГИЛ* в САР. Об этом сообщает агентство Reuters ссылкой на источники в администрации.

По данным агентства, американская воздушная кампания сыграла решающую роль в противодействии ИГИЛ в Ираке и Сирии. По подсчётам Военно-воздушных сил США, в этих странах было выпущено свыше 100 тысяч бомб и снарядов.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что приказал начать вывод американских войск из Сирии. Пентагон уже подтвердил, что военнослужащие начали покидать страну. При этом в Вашингтоне заявили, что даже после вывода войск намерены продолжить давление на Дамаск и Тегеран.

Позднее глава американского государства обратился к нации по поводу вывода войск из Сирии, где назвал возвращающихся на родину военных США героями всего мира.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.