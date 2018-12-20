"Добро сильнее". В ОНФ поддержали инициативу позитивного контента в Рунете

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что власти продолжат оказывать поддержку созданию такого вида контента. По его словам, на этот вид деятельности выделяется около 400 миллионов.

Руководитель молодёжного отделения Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич в беседе с Лайфом поддержал инициативу о создании позитивного контента в Рунете.

— Для меня позитивный контент — это прежде всего то, что приносит в определённой степени пользу. Пользу в развитии личности, пользу в развитии детей, пользу, наверное, в развитии любого другого жителя нашей страны, а также пользу в развитии государства. Я считаю, что поддерживать позитивный контент государство должно, — сказал он.

В качестве примера позитивного контента Кастюкевич предложил, в частности, распространение каких-либо положительных социальных услуг.

— Само распространение позитивного контента происходит. Ведь много делают хороших мультфильмов, ведь много делают и вообще всего хорошего, но, к сожалению, мы, в каких-то историях просаживаемся именно, когда даём, вот в Интернете смотришь, это всё перебивается какими-то шоу формата а-ля драки, которые в дальнейшем формируют и настроение людей, — отметил руководитель молодёжного отделения ОНФ.

Кастюкевич добавил, что у позитивного контента есть ещё одно преимущество.

— Добро же, оно всё-таки сильнее, чем зло, и живёт оно дольше, и позитивный контент живёт дольше, — резюмировал Кастюкевич.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на большой пресс-конференции, заявил, что государственная поддержка создания позитивного контента в Рунете есть и она будет продолжена. На этот вид деятельности выделяется около 400 миллионов.