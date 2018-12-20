"Добро сильнее". В ОНФ поддержали инициативу позитивного контента в Рунете

Руководитель молодёжного отделения Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич в беседе с Лайфом поддержал инициативу о создании позитивного контента в Рунете.
— Для меня позитивный контент — это прежде всего то, что приносит в определённой степени пользу. Пользу в развитии личности, пользу в развитии детей, пользу, наверное, в развитии любого другого жителя нашей страны, а также пользу в развитии государства. Я считаю, что поддерживать позитивный контент государство должно, — сказал он.
В качестве примера позитивного контента Кастюкевич предложил, в частности, распространение каких-либо положительных социальных услуг.
— Само распространение позитивного контента происходит. Ведь много делают хороших мультфильмов, ведь много делают и вообще всего хорошего, но, к сожалению, мы, в каких-то историях просаживаемся именно, когда даём, вот в Интернете смотришь, это всё перебивается какими-то шоу формата а-ля драки, которые в дальнейшем формируют и настроение людей, — отметил руководитель молодёжного отделения ОНФ.
Кастюкевич добавил, что у позитивного контента есть ещё одно преимущество.
— Добро же, оно всё-таки сильнее, чем зло, и живёт оно дольше, и позитивный контент живёт дольше, — резюмировал Кастюкевич.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на большой пресс-конференции, заявил, что государственная поддержка создания позитивного контента в Рунете есть и она будет продолжена. На этот вид деятельности выделяется около 400 миллионов.
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