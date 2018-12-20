"Несколько нестандартная". Политтехнолог назвал "фишки" пресс-конференции Путина

Мероприятие длилось 3 часа 44 минуты. За это время российский лидер успел ответить на 68 вопросов.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина не только стала рекордсменом по числу журналистов, но была несколько нестандартной. А в чём заключается неординарность мероприятия, Лайфу рассказал директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

— Пресс-конференция была даже несколько нестандартной, потому что, как отметил президент, иногда походила на такой, несанкционированный митинг. Возможно, это просто тенденция времени и не стали организовывать журналистов, это было даже интересно, что они с табличками в неформальной форме и шумно задавали вопросы, может быть, иногда излишне долго и сладко делая вступления, особенно это касалось региональных журналистов, — считает он.

Политтехнолог особенно выделил вопросы, касавшиеся ядерной войны, украинской провокации в Керченском проливе, мировых конфликтов и дорожной карты. По его мнению, Путин достаточно подробно и развёрнуто отвечал, показывая, что он владеет цифрами, ситуацией. Собеседник Лайфа заявил, что пресс-конференция показала порицание закручивания гаек, которое позволяют себе некоторые чиновники и силовики. После мероприятия, по мнению Смирнова, сложилось впечатление, что "страна движется в правильном направлении, в прогрессивном".

Напомним, в Москве завершилась 14-я по счёту большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она длилась 3 часа 44 минуты, за которые российский лидер успел ответить на 68 вопросов.