В РПЦ осудили решение Рады о лишении канонической УПЦ названия

На сегодняшний день уточнение о принадлежности Украинской православной церкви Московскому патриархату не является официальным.

Русская православная церковь назвала грубым вмешательством в религиозную жизнь решение Верховной рады Украины об изменении в названии канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей МП протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит ТАСС.

— Грубое вмешательство светского государства в жизнь религиозных организаций и нарушение прав верующих, — прокомментировал он решение украинского парламента обязать УПЦ указать в названии принадлежность к РПЦ.

Сейчас уточнение о принадлежности Украинской православной церкви Московскому патриархату не является официальным.

Ранее президент Незалежной Пётр Порошенко заявлял, что УПЦ будет называться Российской православной церковью после получения провозглашённой на "объединительном" соборе "Православной церковью Украины" томоса.

Сегодня Рада приняла закон, вносящий изменения в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях". В документе парламент обязал УПЦ указать в названии принадлежность к РПЦ. Спикер Рады Андрей Парубий подчеркнул, что одобренный закон определяет, что на Украине есть лишь одна Украинская православная церковь — автокефальная поместная православная церковь.