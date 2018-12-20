Разряд приковал ногу. Жительницу Чебоксар ударило током в троллейбусе

Один из пассажиров рассказал потерпевшей, что с его женой однажды произошло то же самое.

В Чебоксарах девушку ударило током, когда она заходила в троллейбус. Об этом сообщает издание ProGorod.

23–летняя потерпевшая рассказала, что, когда она ступила на подножку, чтобы войти, разряд электричества приковал её ногу и её начало трясти. В течение некоторого времени она не могла оторвать ногу от ступени.

— Пока я находилась под электрическим напряжением, услышала комментарий из салона: "Мою жену так же ударило током", — сказала девушка.

В итоге пострадавшей удалось оторваться от подножки, после чего она упала на асфальт и ударилась головой о бордюр. Прибывшие на место инцидента родители вызвали скорую помощь. Девушка провела в больнице три дня.

Она отметила, что не успела купить билет, но всё же намерена обратиться в депо с требованием возместить нанесённый здоровью ущерб.

Позже в региональном СК сообщили о проведении проверки по факту случившегося.

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