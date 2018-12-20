В Mail.Ru Group рассказали, как позитивный контент в Рунете влияет на людей

Пользователи Интернета заходят в Сеть в поисках не только развлечений, но и полезной информации. Такое мнение Лайфу высказали в пресс-службе Mail.Ru Group.

— Мы видим, что люди приходят в Интернет не только за развлечениями, но и за полезной информацией. Мы поддерживаем данный тренд. В частности, Mail.Ru Group активно развивает производство образовательного контента. Мы уже произвели более 5 тысяч часов такого контента в рамках своих образовательных программ, и он собирает аудиторию более 3 миллионов человек, — отметили в компании.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на большой пресс-конференции, заявил, что государственная поддержка создания позитивного контента в Рунете есть и она будет продолжена. На этот вид деятельности выделяется около 400 миллионов.

Кроме того, инициативу в беседе с Лайфом поддержал руководитель молодёжного отделения Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич.