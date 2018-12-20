Путин назвал спецслужбы России важнейшей опорой страны в борьбе с терроризмом

По словам лидера, часто безопасность РФ проверяется на прочность и в этих условиях большую роль играет контрразведка.

Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы важнейшей опорой страны в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Такое заявление глава государства сделал на торжественном вечере, посвящённом Дню сотрудников органов внутренней безопасности в Большом Кремлёвском дворце.

— Отечественные спецслужбы, и так было всегда, — это важнейшая опора нашего государства. Вы выполняете множество серьёзных задач, и ключевая из них — это борьба с международным терроризмом, — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что работа спецслужб — это "реальный вклад в укрепление единства и сплочённости" многонационального общества России.