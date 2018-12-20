Путин напомнил о том, как важно оградить молодёжь от влияния экстремистов

Президент России Владимир Путин заявил на торжественном вечере, посвящённом Дню сотрудников органов внутренней безопасности, что борьба с экстремизмом — это одна из важнейших задач органов безопасности, и при этом очень важно оградить от влияния экстремистов молодёжь.

— Одной из важнейших задач остаётся противостояние экстремизму. Органам безопасности нужно, как и прежде, оперативно реагировать на любые посягательства на основы конституционного строя, провокации националистов, на попытки разжечь религиозную вражду. ... Крайне важно оградить от преступного влияния экстремистов молодых людей, — отметил Путин.

Ранее Путин назвал спецслужбы важнейшей опорой страны в борьбе с терроризмом и экстремизмом.