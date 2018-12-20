Работа в регионах вместо танцев. В Госдуме не будет новогоднего корпоратива

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Работа в регионах вместо танцев. В Госдуме не будет новогоднего корпоратива

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Фото: © Государственная Дума

Хоть осенняя сессия и закончилась, каникулы у народных избранников ещё не начались.

Вместо новогоднего корпоратива депутаты Государственной думы будут работать в субъектах РФ. Об этом журналистам рассказала глава Комитета по контролю и регламенту ГД Ольга Савастьянова.

— Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей, — отметила она.

По её словам, корпоратив в нижней палате и не планировался. Хоть осенняя сессия и закончилась, каникулы у народных избранников ещё не начались.

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