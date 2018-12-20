Дед Мороз и Йоулупукки обменялись подарками на границе России и Финляндии

Российский Дед Мороз из Великого Устюга и финский рождественский волшебник Йоулупукки встретились 20 декабря на границе России и Финляндии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии.
Встреча волшебников прошла между пунктами пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа".
— Дед Мороз и Санта-Клаус (Йоулупукки. — Прим. ред.) провели тёплую встречу на российско-финской границе, — говорится в сообщении.
После того как зимние волшебники обменялись подарками, они по традиции отправились в финский город Лаппеенранту, где встретились с местными жителями. Предположительно, далее российский новогодний волшебник отправится в Выборг.
Ранее главный российский Дед Мороз рассказал о своём главном желании.
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