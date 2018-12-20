Путин призвал спецслужбы решительно бороться с коррупцией

Также российский лидер рассказал о приоритетных направлениях деятельности спецслужб.

Президент России Владимир Путин призвал спецслужбы решительно и результативно бороться с коррупцией. Соответствующее заявление глава государства сделал на торжественном вечере, посвящённом Дню работников органов безопасности.

— Постоянное внимание нужно уделять вопросам борьбы с коррупцией, действовать здесь в полном соответствии с законом: решительно и результативно, — сказал Путин.

Среди основных приоритетов российских спецслужб президент назвал защиту госграницы и стратегических объектов, охрану высших должностных лиц и глав других стран, обеспечение бесперебойной работы системы связи органов управления.

— Уверен, оперативные, технические и аналитические возможности позволят вам успешно справиться с этими задачами, — добавил он.