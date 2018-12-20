Путин заявил о необходимости закрыть доступ к секретной информации

Российский лидер призвал обеспечить надёжное оперативное прикрытие новейших отечественных разработок в области обороны.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости закрыть доступ к секретной военно-политической и экономической информации. С такими словами глава государства выступил на приёме в честь Дня сотрудников органов безопасности в Большом Кремлёвском дворце.

Президент обратил внимание на рост активности зарубежных спецслужб, которые испытывают на прочность безопасность России практически на всех направлениях. Именно поэтому к органам контрразведки сейчас предъявляются повышенные требования.

— Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной, секретной информации военно-политического, экономического, научного характера, обеспечить надёжное оперативное прикрытие наших новейших разработок в области обороны, — подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что Россия по ряду позиций серьёзно опережает другие ведущие государства мира.