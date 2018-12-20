В Минздраве определят схему лечения ребёнка, о помощи которому попросили Путина

Специалисты Министерства здравоохранения России связались с коллегами в Иркутской области, чтобы определить схему лечения трёхлетнего Владислава Шестакова из города Черемхова, о помощи которому попросили президента РФ Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции. Об этом говорится на сайте ведомства.

— По поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой федеральные специалисты связались с коллегами в Иркутской области для определения дальнейшей схемы лечения Владислава Шестакова, о помощи которому попросили на пресс-конференции с Владимиром Путиным, — отмечается в сообщении.

Ранее президенту сообщили о трудной ситуации в семье мальчика Владислава Шестакова с онкозаболеванием — нейробластомой забрюшинного пространства четвёртой степени. Путин обещал помочь ребёнку.

По данным фонда "Счастливые дети", скелет мальчика почти полностью поражён метастазами. Фонд начал сбор средств на операцию в Испании, но несколько дней назад появилось сообщение, что сбор закрыт, так как врачи не рекомендовали мальчику такой долгий перелёт.