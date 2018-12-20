Трамп с опечаткой посетовал на проделанную за Россию работу в Сирии

По словам главы Белого дома, борьбой с террористами должны были заниматься их "локальные враги".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США якобы проделали работу России, Ирана и Сирии, победив террористическую группировку ИГИЛ* в САР. Об этом хозяин Белого дома написал в "Твиттере".

— Уход из Сирии не был сюрпризом. Я выступал за это годами, и шесть месяцев назад, когда я об этом говорил очень публично, согласился остаться дольше. Россия, Иран, САР и другие — это локальные враги ИГИЛ. Мы делали их работу, — подчеркнул Трамп. — Пора вернуться домой и модернизироваться.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

При этом внимание от громкого заявления американского лидера чуть не отвлекла опечатка в тексте — there ("там") вместо their ("их"). Пользователи соцсети не преминули упрекнуть Трампа за допущенную ошибку в "английском уровня первого класса".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.