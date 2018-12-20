Порошенко заявил, что Украина максимально укрепила линию обороны

В частности, по словам украинского лидера, усилена ПВО, наращены силы и средства в воздушных силах Незалежной.

Украина максимально укрепила линию обороны. Как заявил украинский президент Пётр Порошенко во время встречи с военнослужащими в зоне проведения Операции объединённых сил (ООС) в Донецкой области, этого удалось достичь благодаря шагам, которые были предприняты в условиях военного положения.

— Заявляю, что сейчас, вследствие тех действий, которые были применены, наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора, — сказал лидер Незалежной.

Глава украинского государства также добавил, что согласно предварительным результатам в рамках военного положения было сделано немало для укрепления обороноспособности страны: усилена ПВО, наращены силы и средства в воздушных силах Украины.

За период действия военного положения в 10 украинских областях, как отметил Порошенко, военнослужащие страны эффективно использовали это время для повышения своего профессионализма. Президент Украины также призвал бойцов ВСУ не утратить наработанные навыки и потенциал.