От НДС и Сирии до Бутиной и рэпа. Эксперты оценили готовность Путина к диалогу

Российский лидер был полностью открыт для представителей СМИ, поэтому беседа получилась содержательной и интересной.

Эксперты поделились с Лайфом своими впечатлениями от состоявшейся сегодня большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Как заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова, во-первых, на конференции прозвучал набор вопросов про все острые вещи, которые волновали людей в 2018 году, в связи с чем диалог получился тематически крайне содержательным и интересным.

Про Донбасс, Украину, Курильские острова, Марию Бутину, про НДС, про рэперов и матерные песни — всё было. Видно было, что он готов отвечать на вопросы абсолютно любые: большие, маленькие, комплиментарные и наоборот — с подковыркой Анна Фёдорова

— В этом смысле — именно тематически содержательно — конференция получилась сложной и интересной, — сказала специалист.

Любопытно и то, что, отвечая на вопрос, например, про рэперов, Путин высказался гораздо более глубоко и содержательно, чем предполагал сам вопрос.

— Это вопрос, нужно ли как-то штрафовать и преследовать людей за неправильный, по мнению чиновников, контент, и на эту тему президент достаточно внятно высказался: мол, нет, это вообще не вариант, и такой был послан чиновникам гуманистический сигнал, чтобы они перестали усердствовать так с попытками ограничить какой-то контент, который им не нравится, — подчеркнула вице-президент фонда.

Также она обратила внимание на то, как "мощно" прозвучала экологическая тематика — в частности, по ситуации с мусоросжигательными заводами в стране.

В заключение Фёдорова выразила мнение, что в целом пресс-конференция была бодрой, быстрой и динамичной.

Было видно, что президент реально настроен и хочет сегодня общаться с людьми, и всем было достаточно весело, был драйв, был смех, и, мне кажется, все разошлись в достаточно приподнятых чувствах Анна Фёдорова

В свою очередь, директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин также выразил мнение, что на пресс-конференции были затронуты "все вопросы, которые сегодня волнуют наше общество, все вопросы глобального характера, санкции, состояние аграрно-промышленного комплекса, состояние промышленной индустрии, зарплаты, пенсии, война в Сирии, ситуация на Украине и прочее".

— Весь спектр вопросов, которые обсуждаются, которые волнуют общество, получили ответ от главы государства. И даже когда задавали вопросы, касающиеся вроде бы региональной тематики, всё равно эти вопросы были глобального характера, — отметил Данилин, вспомнив и вопрос про газификацию в Ленобласти, и вопрос о детях террористов, оставшихся в Сирии.

Напомним, большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась сегодня в Москве. Она продлилась почти четыре часа. Лайф вёл текстовую трансляцию.